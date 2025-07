"Coyote", viagem pelo deserto e detenção de três meses: cubano conta como fugiu de Havana para Miami

Como a maioria dos cubanos que conheci em Miami, o motorista de aplicativo Julio, 37 anos, não gosta de futebol e está pouco interessado no Mundial de Clubes . Afinal, na ilha caribenha, o esporte mais popular é o beisebol.

Sem muitos assuntos em comum sobre esporte, falamos sobre política durante o trajeto até o estádio Hard Rock. Ao longo da conversa, o condutor me contou como fugiu de Havana em busca de uma vida melhor em Miami, onde mora há cinco anos e trabalha com aplicativo e como carpinteiro.

— Passei vários anos juntando dinheiro em Cuba. Aí comprei uma passagem de avião de Havana até Managua (capital da Nicarágua) e lá contratei um "coyote" para me trazer aos Estados Unidos — disse.

"Coyotes" são guias clandestinos que cobram para transportar imigrantes, geralmente ilegais, para o lado americano da fronteira, muitas vezes enfrentando condições inóspitas nos desertos do México e de estados americanos como Arizona, Novo México e Texas.

Fiquei curioso e perguntei mais detalhes a Julio. Afinal, sei que é muito difícil para um cidadão de Cuba fugir do regime comunista que vigora no país desde 1959. E que também não é fácil para um imigrante conseguir visto de trabalho nos Estados Unidos.

Julio me relatou que, a bordo de uma caminhonete, viajou por mais de três dias pelo interior da Nicarágua, de Honduras, da Guatemala e do México, até chegar à fronteira norte-americana.

— É uma viagem longa, perigosa e com pouca comida. Boa parte é em meio ao deserto. E esses "coyotes" são muitas vezes ligados aos cartéis do narcotráfico. Você não sabe ao certo o que vai acontecer — conta.

Só que, ao cruzar a fronteira, através de uma rota cujos detalhes não quis me revelar, Julio não tentou permanecer nos Estados Unidos de forma ilegal.

_ Me entreguei a um Centro de Detenção — contou.

Se entregar às autoridades pode facilitar

Por isso, segundo Julio, para quem foge de Cuba, é mais seguro se entregar a um dos mais de 200 centros de detenção para imigrantes espalhados ao longo da fronteira com o México, e tentar entrar no país pelas vias legais do que se tornar um imigrante ilegal.