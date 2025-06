Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na estreia de Carlo Ancelotti 

A Seleção Brasileira passou longe de encantar na estreia de Carlo Ancelotti. Pouco criativa, a Amarelinha apenas empatou sem gols contra o Equador , no Estádio Banco Pincha Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa.

A partida rendeu raras chances para ambos os lados . O destaque positivo foi o zagueiro estreantes da Seleção, Alexsandro Ribeiro. Já Richarlison deixou a desejar, e recebeu a nota mais baixa no duelo, pela cotação ZH.

Confira as notas dos jogadores da Seleção Brasileira

Alisson

Vanderson

Sofreu na marcação dos meias equatorianos. Sua verve ofensiva não deu as caras no Equador. Nota 5,5

Marquinhos

Alexsandro Ribeiro

Principal novidade no time, o estreante não arrepiou com o desafio de jogar pela Seleção. Apresentou boa saída de bola com passes verticais. Consertou até a bandeirinha de escanteio. Nota 7