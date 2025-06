Corrida noturna de bicicletas que ocorreria neste sábado é adiada 

Evento será realizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

Inicialmente marcada para este sábado (28), a corrida noturna de bicicletas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho será adiada em função da previsão de chuva forte em Porto Alegre.

Sobre a 1ª Criterium Harmonia

A 1ª Criterium Harmonia será realizada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A duração da corrida varia de acordo com a categoria. A que tem o maior número de voltas é a Masculino Open, com 25.