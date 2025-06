Com 50 medalhistas olímpicos, corrida celebra 111 anos do Comitê Olímpico Brasileiro

COB celebrou 11 anos com prova no Rio de Janeiro. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comemorou neste domingo (8) seus 111 anos de fundação com a primeira edição da Corrida Time Brasil.

A prova, que contou com 3.500 participantes, teve percursos de 3 km, 5 km e 10 km. Os trajetos percorreram por pontos icônicos do Parque Olímpico Rita Lee, como o Velódromo, o Centro de Treinamento do COB, no Parque Aquático Maria Lenk, e por dentro da Arena Carioca 1, sede do basquete nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

— Foi ótimo. Demos um passo a mais para virarmos uma nação esportiva. É muito especial ver as pessoas praticando esporte. Corredores amadores e atletas olímpicos num domingo lindo desses que o Rio de Janeiro nos brindou. É o começo de algo muito importante — destacou o presidente do COB, Marco La Porta, ao cruzar a linha de chegada do percurso de 5 km.

Entre os corredores deste domingo estavam 50 medalhistas olímpicos de diversas modalidades.

Nos pontos do Parque Olímpico, por onde a prova passou, os corredores puderam receber água das mãos do nadador Bruno Fratus e do jogador de vôlei Lucão no primeiro ponto de hidratação, e passaram pelos ginastas Jade Barbosa, Arthur Nory e Diogo Soares; viram a judoca Rafaela Silva praticando movimentos num tatame ao ar livre e Marcelinho Machado fazendo cestas numa arena de basquete durante os percursos de 5 km e 10km e puderam, definitivamente, sentir o clima olímpico ao seu redor.

A Corrida Time Brasil fará parte do calendário de eventos do COB durante todo o ciclo olímpico e será realizada anualmente até 2028, quando serão disputados os Jogos de Los Angeles.