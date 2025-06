Corinthians se despede de Alex Santana, oficializado no Grêmio por empréstimo até dezembro

Alex Santana finalmente foi oficializado no Grêmio. O volante já havia se despedido do Corinthians desde o fim de semana, mas somente nesta terça-feira o clube gaúcho anunciou sua contratação, alinhado com post dos paulistas dando um "até breve" ao jogador, emprestado por sete meses.

"Valeu, Alex Santana! O meio campista foi emprestado ao Grêmio até o final da temporada", oficializou o Corinthians, com vídeo de despedida do jogador. "Fala Fiel, estou passando aqui para agradecer esse tempo que estive no Corinthians, uma honra muito grande, ganhamos o título paulista que foi muito importante para vocês e principalmente para mim. Estou saindo por empréstimo e agradecer por tudo que fizeram por mim nesses 10 meses, vai Corinthians."

O jogador se despediu dos companheiros e foi oficializado no Sul após ser aprovados nos exames médicos. "O volante Alex Santana, 30 anos, é o mais novo reforço do Grêmio para temporada de 2025. O atleta, que conquistou o Paulistão deste ano pelo Corinthians, faz exames médicos e assina contrato de empréstimo até dezembro com opção de compra pelo Tricolor", oficializou o Grêmio.

Pedido de Mano Menezes, o meio-campista pode atuar também como armador em Porto Alegre e o Grêmio não poupou elogios ao reforço. "Alex Paulo Menezes Santana, conhecido pela sua imposição física e qualidade na saída de bola, traz consigo uma bagagem de experiência em diversos clubes do futebol brasileiro e europeu."