Corinthians renova com a Nike até 2036 após 'novela' e encerra negociações com Adidas

O Corinthians assinou nesta terça-feira um memorando para renovar o contrato com a Nike como fornecedora esportiva do clube. O novo acordo será válido até 2036, estendendo a parceria que começou em 2003.

O contrato prevê pagamento de R$ 59 milhões por ano ao Corinthians. É praticamente o dobro do que recebia até então. Outra mudança é que os vencimentos serão corrigidos anualmente.

Desta forma, o Corinthians tem expectativa de fechar os 10 anos acumulando um valor semelhante ao que foi oferecido pela Adidas, algo próximo de R$ 1 bilhão. A renovação foi noticiada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Estadão.

A aproximação do Corinthians com a Adidas se deu durante a gestão de Augusto Melo, atualmente afastado. Quando Osmar Stabile assumiu interinamente, ele adotou um discurso de valorização dos parceiros do clube.

O acordo com a marca americana previa que o clube tem de avisar antecipadamente sobre uma negociação com uma empresa concorrente. Uma reunião com representantes da Nike foi realizada na última semana e uma contraproposta ficou de ser feita pela empresa americana.

Caso o clube optasse pela Adidas, o Corinthians poderia ter de arcar com uma briga judicial com a Nike. A gestão de Augusto Melo estava disposta a bancar a decisão, o que não seguiu com Stabile.

Os detalhes do contrato não foram divulgados. Fontes ouvidas pela reportagem garantem que o contrato é comercialmente melhor para o clube.

Também foi discutida uma melhor entrega de material para os torcedores, que reclamavam da falta de camisas nas lojas. Sucesso entre os corintianos, a camisa all black lançada no ano passado passou bastante tempo esgotada em parte dos pontos de venda.

O contrato anterior entre Corinthians e Nike havia sido renovado automaticamente até o fim de 2029, mesmo sem discussão entre as partes para aplicação de melhorias. A direção comercial já aprovou o layout da camisa da temporada 2026.