Corinthians e Palmeiras se enfrentam nas oitavas da Copa do Brasil; veja os confrontos

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos por sorteio, nesta segunda-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Corinthians x Palmeiras, um dos maiores clássicos do País, será o principal jogo desta fase. O São Paulo vai encarar o Athletico-PR, que está na Série B do Campeonato Brasileiro.

Os arquirrivais já fizeram duelos importantes em Copa Libertadores, com vantagem para o Palmeiras, mas nunca se enfrentaram em uma mata-mata da Copa do Brasil. Os dois decidiram o Paulistão neste ano e o time alvinegro levou a melhor ao erguer a taça e impedir o tetra seguido do rival.

Atual campeão, o Flamengo reedita com o Atlético-MG a final do ano passado. O Fluminense encara o Inter e o Cruzeiro, em teoria, tem um caminho tranquilo ao duelar contra o CRB, da Série B.

O Bahia pega o Retrô, time que disputa a Série C. Outro que está na terceira divisão é o CSA, rival do Vasco nas oitavas. O Botafogo terá pela frente o Red Bull Bragantino.

Nas oitavas de final, assim como nas outras fases do mata-mata, os times disputam as vagas em jogos de ida e volta. As partidas estão marcadas para acontecer somente após o Mundial de Clubes da Fifa, nas semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

Os oito times vencedores passarão por um novo sorteio, ao fim dos confrontos, para definir os duelos das quartas de final.

O prêmio por disputar as oitavas é de R$ 3,6 milhões. Quem avançar às quarta embolsa mais R$ 4,7 milhões. O campeão deve acumular cerca de R$ 100 milhões em premiação.

CRB e CSA, ambos de Maceió, além do Retrô, de Pernambuco, são os times considerados azarões na disputa. Os rivais alagoanos eliminaram Santos e Grêmio, respectivamente, e a equipe pernambucana passou pelo Fortaleza.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

São Paulo x Athletico-PR

Flamengo x Atlético-MG

Bahia x Retrô

Internacional x Fluminense

Cruzeiro x CRB

CSA x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Red Bull Bragantino