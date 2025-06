Corinthians é condenado a pagar R$ 6,5 mi por Maycon e espera CAS para fugir de transfer ban

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por dívida referente ao empréstimo do volante Maycon, e corre o risco de transfer ban. A decisão saiu em fevereiro, mas só foi tornada pública nesta segunda-feira.

Depois que foi notificado, na época da decisão, o departamento jurídico do Corinthians recorreu e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), conforme informado pelo GE e confirmado pelo Estadão. Ainda não há resolução do caso.