Corinthians confirma desfalques de Depay, Carrillo, Martínez e Ranielle diante do Grêmio

O Corinthians terá uma equipe bastante remendada na visita ao Grêmio nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. Além dos machucados Yuri Alberto e Gustavo Henrique, que só voltam após a pausa para o Mundial de Clubes, o clube revelou que o holandês Depay, o peruano Carrillo e o venezuelano José Martínez não foram relacionados por Dorival Júnior após defenderem suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ranielle, com problema clínico, aumenta a lista de desfalques.

As longas e desgastantes viagens, além do pouco tempo de reabilitação, deixaram inviáveis a escalação de Depay, Carrillo e Martínez, entre os jogadores mais velhos do atual elenco. O clube vai preservá-los para evitar lesões desnecessárias - o venezuelano deixou o jogo com o Uruguai mancando, por exemplo, após substituição.