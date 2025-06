Corinthians celebra semana livre para deixar Garro em condições de iniciar jogo com o Grêmio

Recuperado de lesão no joelho, o meia Rodrigo Garro entrou depois do intervalo nos jogos contra Huracán, na despedida da Copa Sul-Americana, e diante do Vitória, pelo Brasileirão. Melhorou o desempenho do Corinthians em ambos os confrontos e agora o clube corre contra o tempo para tê-lo desde o início diante do Grêmio, dia 12, em Porto Alegre. E a parada da data Fifa virou um auxiliar para os paulistas.

Com a semana inteira livre para trabalhar, Dorival Júnior vem tendo uma atenção especial com o argentino, que está participando de todas as atividades, mesmo com o elenco reduzido por causa da ausência dos convocados para as Eliminatórias sul-americanas (Hugo Souza, Félix Torres, Carrillo, Romero e Martínez) e Memphis, com a Holanda.