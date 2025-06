Corinthians bate a Agafuc e conquista o Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos

Corinthians conquistou seu primeiro título na modalidade. Taba Benedicto / Divulgação/ CBDV

O Corinthians conquistou neste sábado (7) o título do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. Na final da competição no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, o time paulista venceu a gaúcha Agafuc (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) por 1 a 0. O colombiano Jhon González foi o autor do gol do título.

— Ainda não acredito. Mas trabalho para isso, me preparo. Quero agradecer ao time do Corinthians, à minha família que está torcendo demais lá no Colômbia por mim. A gente está aqui para ajudar, para colaborar. Graças a Deus, hoje pude colaborar com o gol do primeiro título do Corinthians — disse o artilheiro.

O título corintiano quebrou a hegemonia da Agafuc, única campeã da história do torneio criado em 2018. De 2011 a 2017, havia um torneio apenas no Sul e outro no Sudeste.

A entrada do Corinthians na modalidade aconteceu em 2024, após fusão com o Maestro, associação paranaense gerida por Renata Pozzi, irmã do pentacampeão mundial de futebol Ricardinho, hoje comentarista nos canais Globo.

Jhon González comemora o gol do título. Taba Benedicto / Divulgação/ CBDV

Bronze

Vice-campeã em 2019 e 2018 e terceira colocada em 2023 e 2022, a Apadv (Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais) conquistou mais uma vez a medalha de bronze.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Apadv venceu o duelo paulista contra Inv (Instituto Nova Visão) nos pênaltis. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e nas penalidades o placar foi de 2 a 1.

Os melhores do torneio

A Apadv ainda teve eleito o melhor jogador sub-23 do campeonato, o ala Kauan Sabino, de 18 anos.

O troféu de artilheiro foi para o pivô Nonato, da Agafuc, autor de cinco gols. Já o melhor gGoleiro foi Guilherme Souza, do Insep (Instituto Socioesportivo Paratleta-SP).