Conheça os brasileiros que disputarão o Mundial por clubes de fora do Brasil

Nenhum país terá tantos times no Mundial de Clubes em 2025 quanto o Brasil: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras obtiveram quatro das seis vagas disponíveis para a América do Sul, por terem vencido as quatro últimas Copas Libertadores da América.

Isto faz com que o Brasil tenha também o maior número de jogadores inscritos na competição. Dos quatro times brasileiros, são 108 atletas nascidos no país . Só que em outras 20 equipes do Mundial, estão listados mais 43 jogadores brasileiros.

Brasileiros nos estrangeiros

Al-Hilal (Arábia Saudita)

1. Renan Lodi, lateral-esquerdo, 27 anos Paulista de Serrana, Renan Lodi começou no Athletico (PR). Do Paraná, foi para a Europa em 2019, passando por Atlético de Madrid (ESP), Nottingham Forest (ING) e Olympique (FRA). Desde 2023 defende as cores do Al-Hilal.

3. Kaio César, atacante, 21 anos Alagoano de Maceió, Kaio César fez toda a base no Coritiba e jogou depois no Vitória de Guimarães (POR). Chegou à Arábia em janeiro deste ano.

Atlético de Madrid (Espanha)

1. Samuel Lino, atacante, 25 anos Paulista de Santo André, Samuel começou no São Bernardo e chegou a jogar no sub-19 do Flamengo. Chegou a Europa pelo Gil Vicente, de Portugal, e desde 2023 defende o Atlético de Madrid.

Benfica (Portugal)

1. Arthur Cabral, atacante, 27 anos Paraibano de Campina Grande, Arthur começou no Campinense e ganhou projeção nacional no Ceará em 2018. Depois de uma rápida passagem pelo Palmeiras, passou na Europa por Basel (SUÍ), Fiorentina (ITÁ) e chegou no Benfica em 2023 com 18 gols em 77 jogos.

Borussia Dortmund (Alemanha)

1. Yan Couto, lateral direito, 22 anos Paranaense de Curitiba, Yan começou na base do Coritiba e ficou oito temporadas no Couto Pereira. Chegou à Europa pelo Girona (ESP), passou pelo Braga (POR) e desde 2024 atua pelo Borussia Dortmund.

Espérance (Tunísia)

1. Yan Sasse, atacante, 27 anos Gaúcho de Porto Alegre, Yan começou na base do Coritiba. Passou ainda por Vasco e América (MG). No exterior, se arriscou pelo Caykur Rizespor (TUR) e pelo Wellington Phoenix (NZE). Desde 2023 joga no Espérance, tendo feito 21 gols em 71 partidas.

2. Rodrigo Rodrigues, atacante, 28 anos Cearense de Fortaleza, Rodrigo rodou por nove clubes, entre eles o Juventude em 2023, antes de chegar a Tunísia, no segundo semestre daquele mesmo ano. Tem 16 gols com a camisa do Espérance em 48 partidas.

Internazionale (Itália)

1. Carlos Augusto, lateral-esquerdo, 26 anos Paulista de Campinas, Carlos Augusto fez toda base no Corinthians de onde saiu em 2021, para jogar no Monza (ITÁ). É titular absoluto da Inter nas duas últimas temporadas.

Inter Miami (Estados Unidos)

Juventus (Itália)

1. Bremer, zagueiro, 28 anos Baiano de Itapitanga, Bremer está na Juventus há três temporadas. Antes, jogou no Torino. Aqui no Brasil, começou no Desportivo Brasil e passou por São Paulo e Atlético (MG).

2. Douglas Luiz, volante, 27 anos Carioca do Rio de Janeiro, Douglas jogou quatro anos no Vasco e chegou a Europa pelo Girona (ESP). Depois, ganhou projeção no Aston Villa (ING) e está há um ano na Itália.

Los Angeles FC (Estados Unidos)

1. Marlon, zagueiro, 29 anos Carioca de Duque de Caxias, Marlon chegou ao Los Angeles em setembro de 2024, depois de um ano no Fluminense. Ele fez base no Vasco e no Fluminense. Em 2016, foi para o Barcelona B (ESP), rodou por Nice (FRA), Sassuolo (ITÁ), Shakhtar Donetsk (UCR) e Monza (ITÁ), até voltar ao Brasil no segundo semestre de 2023.

2. Igor Jesus, meia, 22 anos

Natural de Goiânia, Igor começou na base do Goiás e chegou a ter uma passagem pelo Flamengo, de 2021 a 2024. No segundo semestre do ano passado, o meia foi vendido pelo time carioca ao Estrela Amadora (POR), que no início de 2025 o revendeu ao Los Angeles FC. É titular absoluto da equipe com um gol marcado e uma assistência em 21 partidas na temporada.