Conheça o zagueiro autor do primeiro gol brasileiro no Mundial de Clubes

O primeiro gol brasileiro no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, saiu aos 27 minutos da partida entre Botafogo e Seattle Sounders na noite deste domingo (15). O zagueiro Jair Cunha, de cabeça, abriu o placar para os cariocas ainda na primeira etapa no Lumen Field, em Seattle.

O defensor está em sua primeira temporada no Fogão após ser formado nas categorias de base do Santos. Ele foi adquirido pela equipe de General Severiano por cerca de R$ 76 milhões no começo do ano.