Labrador Estiador é o mascote da Maratona de Porto Alegre; cão estava vestido para a prova

Vestido com camiseta de corrida, um "atleta" de quatro patas chama a atenção de quem participa das primeiras provas da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre , que ocorrem neste sábado (7).

É o Estiador , cachorro Labrador " mascote " do evento que reúne corredores da elite nacional, além de nomes internacionais. Nesta edição, que deve ser histórica, há 25 mil inscritos .

— É um parceiro que tenho não só nas corridas, mas também na lida de campo. É um cão que me acompanha em todos os lugares — diz o tutor Marcelo Gaúcho, 44 anos.

O locutor oficial da Maratona de Porto Alegre afirma que o cão também o segue em outras corridas de rua no Estado. No entanto, por já ter 10 anos, o cachorro não tem disposição para participar de todas as aventuras esportivas: