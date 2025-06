Largada da meia-maratona reuniu atletas nacionais e sul-americanos em manhã de neblina na orla do Guaíba

O primeiro dia de provas da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre foi de festa, superação e de alto desempenho técnico, com direito a recorde batido.

Com cerca de 25 mil atletas inscritos ao longo do fim de semana, o sábado (7) reuniu os percursos de 5km, 10km, 21,1km (meia-maratona) e a tradicional Maratoninha Kids. A programação movimentou a orla do Guaíba e algumas das principais avenidas da Capital.