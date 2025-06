Confira os times já classificados às quartas de final do Mundial de Clubes 

As oitavas de final do Mundial de Clubes começaram neste sábado (28), e o primeiro clube já garantiu vaga nas quartas.

No confronto brasileiro da competição, o Palmeiras levou a melhor contra o Botafogo. Depois do 0 a 0 no tempo regulamentar, Paulinho fez 1 a 0 para a equipe paulista na prorrogação e garantiu o time de Abel Ferreira na próxima fase.