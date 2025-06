Confira os times já classificados às oitavas de final do Mundial de Clubes

Bruno Henrique entrou, fez gol e deu assistência em vitória do Flamengo sobre o Chelsea. David Ramos / AFP

Nove dias após o início do Mundial de Clubes, já há equipes com a classificação garantida às oitavas de final. E outras com a situação bem encaminhada. Na tarde desta segunda-feira (23), se iniciou a disputa da última rodada, com a confirmação de mais dois avanços.

Matematicamente, oito clubes já confirmaram a classificação. Primeiro, o Flamengo, que assegurou a vaga após vencer o Chelsea, combinado ao triunfo do Esperánce sobre o Los Angeles FC, em jogos disputados ao longo desta sexta-feira (20).

À noite, foi a vez do Bayern de Munique garantir a vaga nas oitavas de final. Após vencer o Boca Juniors por 2 a 1, os alemães se juntaram ao Flamengo entre os classificados.

Neste domingo (22), a Juventus fez 4 a 1 no Wydad Casablanca, chegou a seis pontos e garantiu a classificação ao lado do Manchester City, que fez 6 a 0 sobre o Al Ain. Ingleses e italianos fazem na quinta-feira (26) confronto direto pela liderança do Grupo G.

Enquanto, nesta segunda-feira (23), PSG e Botafogo confirmaram seus avanços às oitavas de final. Os franceses foram líderes do Grupo B, ao vencer o Seattle Sounders, por 2 a 0. Enquanto o time carioca ficou na vice-liderança da chave, ao perder por 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

Pela noite, Palmeiras e Inter Miami empataram em 2 a 2 e garantiram as vagas do Grupo A. Os brasileiros terminaram com a primeira posição, enquanto os americanos ficaram com a segunda vaga.

Veja os classificados

Grupo A

Palmeiras Inter Miami

Grupo B

PSG Botafogo

Grupo C

Bayern de Munique

Grupo D

Flamengo

Grupo G

Manchester City

Juventus

Fluminense perto da vaga

Fluminense é o líder da sua chave e depende só de si mesmo. Marcelo Gonçalves / Fluminense, Divulgação

A vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD deixou o Fluminense a um empate dos matas do Mundial de Clubes. A equipe do técnico Renato Portaluppi precisa de apenas um empate contra o Mamelodi Sundowns, na quarta-feira, para avançar de fase.

Se o Fluminense vencer, estará classificado. A equipe será líder da chave se o Borussia Dortmund não derrotar o Ulsan ou se o time alemão vencer e ficar com saldo de gols inferior ao dos cariocas.

Se o Fluminense empatar, avançará e não dependerá do outro resultado do grupo, mas ficará em segundo lugar se o Borussia Dortmund vencer o Ulsan.