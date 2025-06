Paulinho fez o gol da classificação do Palmeiras diante do Botafogo. FRANCK FIFE / AFP

O mata-mata do Mundial de Clubes teve início neste sábado (28). Duas partidas serão disputadas até o fim do dia, que culminarão na classificação de dois clubes às quartas de final do torneio.

No primeiro confronto, dois brasileiros estiveram frente a frente. Em Palmeiras e Botafogo, Paulinho fez um golaço na prorrogação e classificou o Verdão para as quartas de final. Na próxima fase, o time do técnico Abel Ferreira terá pela frente o vencedor de Benfica e Chelsea, que se enfrentam neste sábado.

Todos os jogos das oitavas de final serão disputados até esta terça-feira (1°), com duas partidas por dia.

As quartas de final terão início na sexta-feira (4). As semifinais se iniciam no dia 8. Já a final será disputada no dia 13.

Confira os resultados das oitavas de final do Mundial de Clubes

Lado A

Palmeiras 1x0 Botafogo

Benfica x Chelsea — 28/6 (17h)

Inter de Milão x Fluminense — segunda, 30/6 (16h)

— segunda, 30/6 (16h) Manchester City x Al Hilal — segunda, 30/6 (22h)

Lado B