Confira as datas dos próximos jogos da dupla Gre-Nal em cada competição

Após o Mundial de Clubes , que tem final marcada para 13 de julho, os clubes brasileiros voltam o foco para as competições nacionais e sul-americanas. A dupla Gre-Nal terá pela frente diferentes cenários na busca por títulos nas copas, assim como a recuperação no Campeonato Brasileiro.

Entre as competições que marcam o calendário dos clubes brasileiros neste segundo semestre estão: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americano e Libertadores. Além disso, as pausas para data Fifa também irão interferir no calendário.