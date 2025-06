Comportamento de Ronaldinho é alvo de críticas após jogo festivo na Polônia

No entanto, foram os acontecimentos no extracampo que chamaram atenção. Ele chegou duas horas depois em um evento prévio à partida, e evitou qualquer interação com os meios de comunicação.

No dia do jogo, exigiu transporte separado ao estádio e um vestiário exclusivo. Segundo a imprensa local, Ronaldinho foi substituído no minuto 73, e saiu do local do evento com a partida ainda em andamento, sem sequer saber o resultado do confronto.