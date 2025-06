Como será o percurso da 40ª edição da Maratona de Porto Alegre

Mais uma vez, trajeto passa pelo interior do Mercado Público.

Considerada uma das maratonas mais rápidas do Brasil ( o trajeto é extremamente plano — 52m de ganho de elevação), os 42,195 km começarão na zona sul de Porto Alegre, em frente ao Barra Shopping Sul, na Avenida Diário de Notícias, 300.

A reta final da maratona passará pelo Centro Histórico. Pelo segundo ano consecutivo, os participantes passarão no interior do Mercado Público Municipal de Porto Alegre .

Dali, os atletas reencontram-se com a Orla do Guaíba para os últimos quilômetros até a linha de chegada, mais uma vez na frente do Barra Shopping Sul.