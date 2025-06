Como será a cerimônia de abertura do Mundial de Clubes

Hard Rock Stadium será o palco da cerimônia de abertura. Katherine Welles / stock.adobe.com

A primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes começa oficialmente neste sábado (14) com a cerimônia de abertura, inspirada nos grandes eventos esportivos.

A partir das 20h15min (horário de Brasília), a Fifa abre a competição com uma cerimônia que transformará o Hard Rock Stadium, em Miami, em uma festa multicultural.

A cerimônia conduzirá o público por uma viagem através da música, do movimento e do significado, unindo 32 clubes e milhões de torcedores ao redor do mundo antes mesmo do apito inicial entre Al Ahly-EGI e Inter Miami.

Sob o tema "Uma Nova Era Começa", cantores trarão um toque latino para o evento que dá o pontapé inicial ao Mundial.

A curadoria ficará a cargo do produtor vencedor do Grammy, Emilio Estefan Jr., e contará com a apresentação de novos talentos como Vikina e Richaelio, misturando ritmo, movimento e o inconfundível estilo latino.

— Essa apresentação vai celebrar a sonoridade multicultural do mundo, refletindo a rica mistura de culturas e ritmos que o futebol reúne. Estamos dando as boas-vindas ao mundo em Miami com música, alegria e união — afirmou em entrevista ao site da Fifa, Estefan Jr.