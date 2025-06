Como os ataques de Trump contra o Irã repercutem nos Estados Unidos 

Imprensa dos EUA repercutiu o novo capítulo da guerra no Oriente Médio. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A entrada dos Estados Unidos na guerra contra o Irã repercute no país, mas não altera a rotina do povo local nem a do Mundial de Clubes. Contudo, os jornais americanos destacam a "aposta arriscada" do presidente Donald Trump e a "incerteza" sobre as consequências dos bombardeios contra o país persa para o mundo.

Quando Trump anunciou ter atacado o Irã, o Fluminense havia acabado de vencer o Ulsan por 4 a 2 no MetLife, em Nova Jersey. Mesmo após as entrevistas dos técnicos, a maioria dos jornalistas e funcionários da Fifa presentes no estádio sequer tinha conhecimento dos bombardeios americanos contra o Irã.

Depois da coletiva de Renato Portaluppi, me desloquei até Nova York. Na Ilha de Manhattan, a repercussão era maior, mas ainda discreta.

O telão de LED exposto na sede da Fox News informava em tempo real as notícias sobre os bombardeios e suas repercussões locais. Ali, diversos turistas percebiam o que estava acontecendo ao se depararem com as informações.

— Você viu?! Os EUA atacaram o Irã — comentou um homem, cuja nacionalidade não consegui identificar, para a companheira.

Ambos deram sequência ao passeio logo depois.

Apesar do clima de apreensão, a guerra, até este momento, não mudou a rotina do povo americano. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Neste momento, entrei ao vivo na Rádio Gaúcha com essas informações e, ao sair do ar, um turista brasileiro me abordou:

— O Trump atacou o Irã? É sério? — questionou.

Quando confirmei a informação, o turista apenas fez uma cara de surpresa e seguiu normalmente o passeio com seus amigos.

Já na Times Square, cartão-postal da cidade, os turistas seguiam a vida normal, alheios ao conflito. O telão de notícias da ABC, inclusive, destacava a queda do balão em Santa Catarina, neste sábado (21), mas não mencionava nada sobre os ataques americanos ao Irã.

O que diz a imprensa dos EUA

Nesta manhã de domingo (22), prestes a embarcar rumo a Miami para cobrir mais jogos do Mundial de Clubes, comprei todos os jornais disponíveis no aeroporto de Newark para ler como a imprensa americana repercute este novo capítulo da guerra no Oriente Médio.

O Daily News referia-se à ação de Trump como uma "aposta perigosa e com riscos altos" para o presidente estadunidense, uma vez que os iranianos prometem retaliar.

Já o The New York Times enfatiza a incerteza sobre o que vai acontecer a partir de agora. "Ninguém duvida da capacidade dos EUA de impor muitos danos à estrutura nuclear do Irã. Mas o que virá depois disso é muito difícil de prever", escreve o periódico.

O New York Post, por sua vez, aponta a mudança de postura de Donald Trump, que havia prometido na campanha não se envolver em guerras no Oriente Médio.

Trump anunciou o ataque ao Irã nesse sábado. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Por fim, o Washington Post divulgou uma reportagem com especialistas garantindo que o Irã não tem capacidade militar para atingir com mísseis o território continental dos Estados Unidos. Contudo, destaca que as bases norte-americanas no Oriente Médio, a partir de agora, passam a ser alvos do regime persa.