Como foram os ex-jogadores de Grêmio e Inter na estreia do Fluminense no Mundial de Clubes

O Fluminense estreou no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, com empate sem gols contra o Borussia Dortmund . Apesar das melhores chances, o clube carioca não soube aproveitá-las. Para os torcedores de Inter e Grêmio , essa partida chamou atenção por conta de quatro jogadores que já vestiram a camisa da Dupla.

Além do técnico Renato Portaluppi, que jogou e treinou pelo Tricolor, os quatro atletas com histórico no Rio Grande do Sul estiveram no gramado do MetLife Stadium. Veja como foram os jogadores: