Como estão os tenistas brasileiros no torneio qualificatório de Wimbledon

As chaves principais de Wimbledon começam a ser disputadas na próxima segunda-feira (30). O Brasil tem apenas Bia Haddad Maia e João Fonseca confirmados nos torneios de simples.

Nesta semana estão sendo jogados os torneios de qualificação masculino e feminino. Dos quatro tenistas do país, apenas um ainda está na competição: o paulista Felipe Meligeni .

Mais duas vitórias

Para se classificar, Meligeni ainda precisa de mais duas vitórias . Após vencer o equatoriano Álvaro Guillén, na estreia, por 2 a 1 , o número 147 do ranking vai encarar o japonês Shintaro Mochizuku , na quarta-feira (25). Em caso de nova vitória, irá decidir a vaga na chave principal contra quem passar do confronto entre o estadunidense Emilio Nava e o suíço Dominic Stricker .

Eliminados na estreia

Ainda no torneio masculino, Thiago Wild e Thiago Monteiro foram eliminados na primeira rodada do qualifying.

Já na chave feminina, Laura Pigossi também parou na estreia. Nesta terça-feira (24), ela foi batida pela canadense Bianca Andreescu, ex-número 4 do mundo e vice-campeã do US Open de 2019, que marcou fáceis 6/2 e 6/1, em 65 minutos de jogo.