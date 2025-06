Como chega João Fonseca para Wimbledon 

João Fonseca vai estrear na grama de Wimbledon. GLYN KIRK / AFP

O circuito de grama do tênis é curto e por vezes não prepara o tenista da forma mais adequada para a disputa de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Para João Fonseca, os jogos foram poucos, mas a experiência foi essencial para os primeiros torneios na grama.

O brasileiro de 18 anos entra em Wimbledon como 54 do ranking masculino e com dois torneios disputados. No ATP 500 de Halle, Fonseca caiu na primeira rodada, perdendo de virada para Flavio Cobolli.

Apesar da derrota, a partida foi equilibrada, com o italiano vencendo seus dois sets no tie-break. No mesmo torneio, o brasileiro ainda disputou uma partida de duplas, mas também caiu na primeira rodada.

A derrota foi por 2 sets a 1, e Fonseca vendeu caro o resultado. A partida precisou ser disputada em dois dias, em virtude da falta de luz natural e do perigo em jogar com sereno na grama. O jogo foi suspenso no final do segundo set.

Adversário da primeira rodada definido

João Fonseca vai enfrentar o britânico Jacob Fearnley na primeira rodada de Wimbledon. Os dois já se enfrentaram em duas ocasiões nesta temporada, e o brasileiro venceu ambas.