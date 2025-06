Como Ancelotti pode usar Estêvão para repetir fórmula que potencializou Vini Jr. no Real Madrid

Possível escalação

Fórmula para potencializar Vini Jr.

Sem bola, a seleção ensaiou defender em duas linhas de quatro com o jogador do Palmeiras voltando pela direita para fechar uma linha de quatro homens com os três meio-campistas.

Isso deixa a Vini Jr. adiantado com Richarlison permitindo ao jogador do Real Madrid ter menos trabalho defensivo. Foi com essa fórmula variando do 4-3-3 com bola para 4-4-2 na fase defensiva protegendo Vini que Ancelotti transformou o brasileiro em melhor jogador do mundo no ano passado.