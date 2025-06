Com virada no último segundo, Pacers vence Thunder e sai na frente na final da NBA

Tyrese Haliburton fez o ponto da vitória dos Pacers. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um jogo para entrar para a história, digno de uma decisão. No último segundo da primeira partida da final da NBA, em Oklahoma, o Indiana Pacers conquistou uma virada fantástica sobre Oklahoma City Thunder por 111 a 110.

Os mandantes estiveram à frente do placar em praticamente todo o confronto, vencendo os três primeiros quartos: 29 a 20, 28 a 25 e 31 a 28. Gradativamente, a equipe de Indiana construiu sua virada.

A reação veio mesmo no último quarto, ainda que tenha ficado 15 pontos atrás em determinado momento. A bola do jogo esteve nas mãos de Tyrese Haliburton, que, assim como no restante do campeonato, foi decisivo e deixou o Indiana Pacers em vantagem na final.

Com isso, o armador do Indiana ofuscou a grande apresentação do MVP Shai Gildeous-Alexander, para fazer 1 a 0 no Paycom Center. Eleito o melhor da temporada da NBA, o ala-armador canadense terminou como cestinha da partida, com 38 pontos. Mas fracassou restando 11 segundos e deixou a bola com o oponente, até então sem jamais liderar a partida.

Próximo confronto

A segunda partida da série final entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada no domingo (8), às 21h, novamente no Paycom Center, em Oklahoma. Independente do vencedor, será um título inédito.

Os jogos em Indiana (3 e 4) estão previstos para os próximos dias 11 e 13.

