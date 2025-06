Com vantagem na série, Pacers recebem Thunder para segundo jogo em Indianápolis

Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A série da final da NBA tem uma nova franquia em vantagem. O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder, no primeiro jogo em Indianápolis, e abriu vantagem de 2 a 1. Nesta sexta-feira (13), às 21h30min, as equipes voltam a se enfrentar no Gainbridge Fieldhouse.