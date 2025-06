Com vaga à Copa do Mundo ameaçada, Luciano Spalletti anuncia sua demissão da Itália

O risco de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez seguida custou o emprego do técnico Luciano Spalletti. O treinador anunciou, neste domingo, que será demitido e deixará o comando da Azzurra após a partida das Eliminatórias Europeias, na segunda-feira, contra a Moldávia.

"Ontem à noite, conversei com o presidente (da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina) e ele me disse que eu seria demitido", disse Spalletti em entrevista no centro de treinamentos da Itália. "Eu não tinha intenção de sair e teria preferido ficar. Mas é uma demissão e eu sei disso."