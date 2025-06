Com um a menos desde os minutos iniciais, Real Madrid vence o Pachuca pelo Mundial de Clubes

Bellingham abriu o placar para o Real Madrid. Federico PARRA / AFP

O Real Madrid superou a expulsão de Asensio, logo aos seis minutos de jogo, e venceu o Pachuca em 3 a 1 pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Em jogo realizado neste domingo (22), Bellingham, Güler e Valverde balançaram as redes para os espanhóis. Enquanto Montiel descontou para os mexicanos.

O resultado deixa o Real Madrid, momentaneamente, na liderança do Grupo H. O time espanhol ainda pode perder uma posição, após o jogo entre Salzburg e Al-Hilal, às 19h deste domingo. Mas, de toda forma, terminará a segunda rodada na zona de classificação.

O Pachuca, por sua vez, é lanterna do grupo, ainda sem pontos. Com isso, não tem mais chances de avançar aos mata-matas.

A equipe de Vini Jr. encerra a primeira fase na próxima quinta-feira (26), às 22h, contra o Salzburg. O duelo pode definir a liderança da chave. O Pachuca fechará o Mundial contra o Ah-Hilal, no mesmo dia e horário.

Início de jogo conturbado

Asencio foi expulso logo no início do jogo. Paul ELLIS / AFP

O Pachuca começou a partida surpreendendo o Real Madrid. Nos primeiros minutos, Rondón já mostrou que ousadia não faltaria ao time mexicano e, em finalização da marca do pênalti, mandou muito próximo à trave de Courtois.

Sofrendo pressão do Pachuca, o Real Madrid se complicou mesmo aos seis minutos. Rondón ia vencendo a marcação e sairia cara a cara com o gol. Asencio, então, matou a jogada e cometeu a falta. Sem pestanejar, o brasileiro Ramon Abatti Abel apresentou o cartão vermelho direto para o zagueiro.

A partir de então, com um a mais, o Pachuca tentou aproveitar-se dos erros do Real Madrid para mexer no marcador. Palavecino e Kenedy tiveram boas chances, mas não conseguiram convertê-las. Depois, foi a vez de Courtois brilhar e impedir que as finalizações de Kenedy e Rondón morressem no fundo das redes.

Estrela de craque

Mesmo favorito, o Real Madrid só conseguiu levar perigo aos 29 minutos. Foi quando Arga Güler arriscou da entrada da área, mas mandou direto para fora.

Cinco minutos depois, porém, brilhou a estrela de Bellingham. Em jogada rápida pela esquerda, o camisa 5 invadiu a área, venceu a marcação e bateu cruzado para vencer Carlos Moreno.

O Pachuca tentou uma resposta ainda no primeiro tempo, aos 41. Kenedy passou entre dois marcadores e arriscou de longe, mas Courtois conseguiu espalmar para afastar o perigo.

Logo no minuto seguinte, Carlos Moreno não teve a mesma sorte. Güler recebeu na área, ajeitou e bateu com o pé direito para ampliar a vantagem do Real Madrid.

Etapa final e vitória confirmada

Real Madrid voltou para o jogo com boa vantagem. Paul ELLIS / AFP

A partir da entrada de John Kennedy, na segunda etapa, o Pachuca começou a esboçar uma reação. Logo aos 2 minutos, o ex-jogador do Fluminense arriscou em gol, mas mandou direto para fora.

Só que não parou por aí. O time mexicano começou a empilhar oportunidades, mas sempre parava em Courtois. Foi o goleiro do Real Madrid que impediu duas chances em sequência de John Kennedy, aos 12 e aos 15 minutos.

Enquanto Courtois fazia sua parte no setor defensivo, o Real Madrid também era efetivo nas oportunidades que criava. Foi assim que, aos 24, Valverde deixou o dele. Brahim Díaz lançou para que o volante aparecesse na pequena área para apenas empurrar com o pé direito para o fundo das redes.

Gol de honra

Mesmo que a vitória do Real Madrid já estivesse encaminhada, o Pachuca não estava conformado com o 3 a 0. Assim, aos 34 minutos, conseguiu buscar o gol de honra. Montiel arriscou de fora da área e a bola ainda desviou no joelho de Tchouaméni antes de vencer Cortouis.

O gol deu fôlego para os mexicanos, que tentaram o segundo também com Montiel. Desta vez, porém, tiveram menos sorte e a finalização foi direto pela linha de fundo. Aos 39, foi a vez de Courtois crescer novamente e fazer grande defesa para impedir que Carlos Sánchez diminuísse ainda mais a desvantagem.

O tempo ia passando, mas isso não impedia que o Pachuca lutasse. O time mexicano ainda exigiu mais algumas intervenções do goleiro Courtois. Mas não conseguiu vencer a defesa do Real Madrid em nenhuma outra oportunidade e saiu derrotado por 3 a 1.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo H — 22/6/2025

Real Madrid (3)

Courtois; Alexander-Arnold (Rüdiger, 32'/2ºT), Asencio, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham (Ceballos, 13'/2ºT); Güler (Modric, 13'/2ºT), Gonzalo García (Brahim Díaz, INT) e Vini Jr (Munoz, 40'/2ºT). Técnico: Xabi Alonso.

Pachuca (1)

Carlos Moreno; Luis Rodríguez (Javier López, 14'/2ºT), Eduardo Bauermann, Federico Pereira e Bryan González; Montiel, Palavecino (Víctor Guzmán, 25'/2ºT) e Bautista (John Kennedy, INT); Domínguez (Cabral, INT), Rondón e Kenedy (Carlos Sánchez, 14'/2ºT). Técnico: Jaime Lozano.

GOLS: Bellingham (R), aos 34 minutos, Güler (R), aos 42 minutos, do primeiro tempo; Valverde (R), aos 24 minutos, Montiel (P), aos 34 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Palavecino (P)

CARTÃO VERMELHO: Asencio (R)

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (BRA), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA). VAR: Hernan Mastrangelo (MEX);