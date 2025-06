Com três da Sogipa e um do União, seleção brasileira de judô é convocada para o Pan Júnior

Os atletas relacionados para participar do evento são os sete primeiros colocados de cada categoria no ranking , de acordo com os critérios adotados pela CBJ. O processo classificatório começou ainda em 2024 e terminou em abril deste ano.

— Nosso objetivo foi garantir a classificação de pelo menos dois atletas por categoria nos Jogos, assegurando alternativas para uma substituição imediata em caso de possíveis imprevistos. Estabelecemos três critérios principais para a convocação, que foram a liderança no ranking nacional de 2024 e no de 2025, e a liderança no ranking pan-americano. Todos os convocados ficaram à frente em pelo menos dois momentos em relação ao seu reserva imediato. Agora, a expectativa é muito boa. Estamos levando uma equipe com muito talento e potencial para representar bem o Brasil em Assunção — afirma Marcelo Theotonio, diretor de esporte da CBJ.