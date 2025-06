Com show de Ana Cristina, Brasil bate a República Dominicana na Liga das Nações de vôlei

Com uma atuação impecável da ponteira Ana Cristina , que marcou 26 pontos em todo o confronto, o Brasil não deu chances para as dominicanas, que são treinadas pelo brasileiro Marcos Kwiek.

— Foi um jogo muito importante. Tivemos momentos de altos e baixos, mas no final nos saímos bem. Taticamente nós conseguimos seguir melhor o que o Zé (Roberto) propôs. Eu estava me sentindo muito bem dentro de quadra. O grupo se ajudou bastante e facilitou um pouco, apesar de uns sets parelhos — comentou a melhor jogadora em quadra.

No domingo (22), o Brasil encerra sua participação na segunda semana do torneio, enfrentando a Turquia, que ainda está invicta, a partir das 13h30min (de Brasília).

Com o resultado deste sábado, a seleção seguirá entre as quatro primeiras colocadas da fase classificatória.

O jogo

Apesar de relacionar a ponteira Gabi pela primeira vez na competição, o treinador brasileiro optou por começar a partida com a mesma formação da vitória sobre o Canadá. Macris foi a levantadora, com as pontas Júlia Bergmann e Ana Cristina, as centrais Diana e Júlia Kudiess, a oposta Tainara e a líbero Laís.