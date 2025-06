Com série empatada, Thunder e Pacers retornam para Oklahoma no jogo 5 da final da NBA

A final da NBA está equilibrada, com duas vitórias para cada lado, e cada uma das franquias conseguindo um triunfo fora de casa. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers disputam, nesta segunda-feira (16), às 21h30min (de Brasília), o quinto jogo da decisão, com retorno da série a Oklahoma.

O Paycom Center será palco de um duelo que promete ser decisivo para o confronto. No quarto jogo, OKC conquistou a vitória que manteve a equipe com boas chances .

— Nos dois lados da quadra, os Pacers nos fazem trabalhar. O problema é que a gente também gosta de fazer isso. Então, quem conseguir impor melhor a vontade nessa série, vai sair com a vitória . Portanto, esse é o nosso objetivo — disse Shai Gilgeous-Alexander, astro do Thunder.

Algo que mudou na quarta partida, e vinha acontecendo nos jogos anteriores, foi a importância do banco para a definição do resultado. Os reservas do OKC ajudaram com 27 pontos, enquanto os de Indiana com 36.