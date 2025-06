Com reclamações na venda online, ingressos de jogo da NFL no Brasil esgotam em poucas horas

A venda geral de ingressos para o jogo da NFL no Brasil não durou nem quatro horas, pois as entradas se esgotaram rapidamente nesta quinta-feira (12). Problemas na venda online foram relatados por diversas pessoas nas redes sociais.

Os fãs brasileiros de futebol americano fizeram de tudo para estarem presentes no dia 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo, para assistir Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs .

A venda começou às 10h desta quinta e por volta das 13h40min já não havia mais disponibilidade de ingressos no site da Ticketmaster. No entanto, muitas pessoas relataram problemas na hora de comprar as entradas.