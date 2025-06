Com "pneu", Sabalenka encerra série invicta de Swiatek e disputa primeira final de Roland Garros

Sabalenka luta por título inédito. ALAIN JOCARD

Aryna Sabalenka levou a melhor sobre a polonesa Iga Swiatek, nesta quinta-feira (5), e garantiu vaga em sua primeira final de Roland Garros.

A número 1 do mundo encerrou a série invicta da tetracampeã ao vencer o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 6/0, em 2h19min de confronto.

Uma das partidas mais aguardadas desta edição do Grand Slam francês, o duelo ocorreu na quadra Philippe-Chatrier, lotada e com o teto retrátil fechado.

O duelo, um clássico da atual geração do tênis feminino, foi marcado por oscilações de ambas as tenistas, principalmente no primeiro set. Sabalenka, no entanto, foi mais sólida no set decisivo, sem perder um game sequer, para derrubar a adversária, que tinha ligeiro favoritismo para o confronto.

Swiatek vinha de três títulos consecutivos no saibro de Paris — foi campeã também em 2020. Ao ser batida nesta semifinal, a polonesa teve encerrada uma série invicta de 26 vitórias consecutivas em Roland Garros. Além disso, a ex-número 1 do mundo tinha retrospecto de oito vitórias e quatro derrotas para a rival bielorrussa até o jogo desta quinta. Era 5 a 1 somente no saibro.

Com a grande vitória, Sabalenka vai disputar pela primeira vez uma final em Roland Garros. Até então, seu melhor resultado era a semifinal, em 2023. Ela busca seu quarto título de Grand Slam na carreira. Até agora, a tenista soma dois troféus do Aberto da Austrália e um do US Open.

Sabalenka também superou Swiatek em uma estatística relevante. Ela soma agora seis finais de torneios de Grand Slam nesta década. A polonesa era quem dominava o cenário até então, com cinco decisões.

Como foi o jogo

A partida entre Swiatek e Sabalenka começou com forte domínio da bielorrussa, que fez 3/0 e chegou a ter 0/30 no saque da rival polonesa. Swiatek, então, iniciou sua reação, culminando numa virada para 5/4. Ambas as tenistas foram irregulares em seus serviços, o que gerou uma chuva de quebras de saque. Foram oito ao longo da parcial, decidida no tie-break a favor de Sabalenka.

O segundo set manteve nos primeiros games o equilíbrio da parcial anterior. Swiatek começou com quebra, mas tampouco conseguiu sustentar seu saque no game seguinte: 1/1. A vantagem veio na sequência, quando Sabalenka voltou a perder o serviço. A tetracampeã de Roland Garros conseguiu manter seus games de saque e encaminhou o set, empatando o duelo e forçando a terceira parcial.

Swiatek buscava o penta em Roland Garros. ALAIN JOCARD / AFP

O set decisivo repetiu o início do primeiro, desta vez sem a parte da reação de Swiatek. Sabalenka obteve a primeira quebra, abriu 3/0 e embalou para buscar um "pneu" (vitória no set sem ceder games) contra a atual número cinco do mundo.

Marcas

Com a classificação para a inédita final na carreira, Aryna Sabalenka passou a ser a primeira tenista a chegar à final em três Grand Slams femininos consecutivos (US Open 2024, Aberto da Austrália e Roland Garros 2025) desde Serena Williams (Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon 2016).