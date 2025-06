Com pequena gafe, jornal de Nova York destaca vitória do Flamengo contra o Chelsea: "Grande zebra"

New York Post repercutiu vitória do Flamengo no Mundial de Clubes.

Foi o New York Post. Em uma matéria pequena, de apenas uma coluna, o diário resumiu os jogos de sexta. Porém foi a primeira nota mais ampla sobre a competição que a reportagem de Zero Hora nos Estados Unidos viu desde o início da cobertura no país.

Na sequência, porém, a reportagem comete uma pequena gafe, ao dizer que "os sul-americanos seguem invictos no Mundial de Clubes", sendo que o parágrafo seguinte é justamente sobre a derrota do Boca Juniors para o Bayern de Munique .

Já os jornais The New York Times, Daily News e USA Today ignoram o futebol e mencionam os jogos do Mundial de Clubes apenas na página de serviço, informando em letras miúdas os horários das partidas de hoje. No mais, há só matérias sobre basquete, beisebol e futebol americano.