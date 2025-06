Real e Al-Hilal ficaram no 1 a 1pelo Grupo H, em Miami. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Com emoção até o fim, o Real Madrid empatou com o Al-Hilal em sua estreia no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18). Os comandados de Xabi Alonso, estreante no clube espanhol, sofreram com o time saudita e ficaram no 1 a 1. Nos acréscimos da partida, os merengues ainda desperdiçaram um pênalti: Valverde bateu, Bounou defendeu.

Mesmo pressionados, os espanhóis saíram na frente, com Gonzalo García, substituto de Mbappé, desfalque por febre. Depois, de pênalti, Rubén Neves deixou tudo igual: 1 a 1. Ambos os gols foram marcados na etapa inicial.

Leia Mais Quem é Gonzalo García, surpresa de Xabi Alonso no Real Madrid que estreou com gol no Mundial

As equipes voltam a campo no domingo (22), pela segunda rodada do torneio. Às 16h, o Real Madrid enfrenta o Pachuca. Já o Al-Hilal, às 19h, joga contra o RB Salzburg.

Estreantes em ação

O jogo em Miami foi marcado por estreias. Com maiores destaques: Xabi Alonso e Alexander-Arnold, técnico e lateral do Real Madrid, respectivamente.

Ainda teve Dean Huijsen, zagueiro holandês que fez seu primeiro jogo pelo clube espanhol após ser contratado do Bornemounth. E, claro, Simone Inzaghi, ex-treinador da Inter de Milão, no comando do Al-Hilal.

Superioridade saudita no início

Surpreendendo muitos, o Al-Hilal começou pressionando o Real Madrid. A primeira grande chance veio aos nove minutos, quando Salem Al-Dawsari, capitão do clube árabe, tentou voleio e acabou dando um passe para Marcos Leonardo, que chutou no susto e fez a bola tirar tinta da trave de Courtois.

Aos 18, Renan Lodi chegou marcar, mas estava impedido, como bem sinalizou o bandeirinha. Diferentemente do comum, o Real Madrid foi forçado a apostar em contra-ataques.

Em um dos primeiros, Vini Jr. pediu falta na entrada da área, mas acabou punido com cartão amarelo por simulação. Aos 33, bola na rede: Rodrygo avançou pela direita e deu belo passe para o jovem Gonzalo García — substituto de Mbappé, com febre —, em um chute esquisito, abrir o placar para o time Merengue, marcando o primeiro gol da Era Xabi Alonso no clube.

Mesmo atrás no placar, os árabes não se intimidaram e seguiram pressionando. O trabalho ofensivo foi retribuído aos 40 minutos. Marcos Leonardo foi puxado na área por Asencio e o árbitro Facundo Tello marcou pênalti.

Rúben Neves converteu a cobrança, deixando tudo igual no placar: Courtois de um lado, bola do outro. Ainda na etapa inicial, aos 46, quase a virada e uma pintura. Salem Al-Dawsari tabelou com Milinkovic-Savic e bateu colocado pra fora — a bola só não entrou por um leve desvio na defesa do Real Madrid.

Mudança de postura

Na volta para o segundo tempo, troca no Real Madrid: o meia Arda Güler entrou no lugar do zagueiro Asencio. A mudança tática da equipe de Xabi Alonso quase deu resultado logo no primeiro minuto da etapa final: Vini cruzou e Güler chutou na trave; depois, Bounou fez bela defesa em cabeçada de Gonzalo.

Desde então, diferente do primeiro tempo, a equipe merengue teve mais controle do jogo e os contra-ataques passaram a ser do time comandado por Simone Inzaghi.

Aos 44 minutos uma chance preciosa: após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti de Al-Qahtani em Fran García. A torcida gritou o nome de Modric, mas Valverde é quem foi para a cobrança: ele bateu no canto inferior direito de Bounou, que defendeu heroicamente.

Assim, as equipes não conseguiram tirar o 1 a 1 do placar e somaram um ponto cada na primeira rodada do Grupo H.

Mundial de Clubes — 1ª rodada do Grupo H —18/06/2025

Real Madrid (1)

Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vázquez, 19'/2ºT), Asencio (Güler, INT), Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Bellingham (Modric, 37'/2ºT); Vini Jr. (Muñoz, 34'/2ºT), Rodrygo (Brahim Díaz, 19'/2ºT), Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso

Al-Hilal (1)

Bono; João Cancelo (Hamad Al-Yami, 18'/2ºT), Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi (Al-Juwayr, 37'/2ºT); Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari (Kanno, 30'/2ºT), Milinkovic-Savic; Salem Al-Dawsari, Malcom (Al-Qahtani, 18'/2ºT), Marcos Leonardo (Al-Harbi, 37'/2ºT). Técnico: Simone Inzaghi.

GOLS: Gonzalo García (R), aos 33 minutos do 1º tempo; Rúben Neves (A), aos 40 minutos do 1º T;

CARTÕES AMARELOS: Vinicius Junior (R); Rúben Neves (A);

ARBITRAGEM: Facundo Tello (ARG), auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade;

LOCAL: Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida).

Produção: Leo Bender