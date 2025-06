Com Messi em campo na abertura, Mundial de Clubes é nova tentativa para alavancar o futebol nos Estados Unidos

Messi será a primeira estrela do jogo de abertura do Mundial.

— A chegada do Messi impulsionou não só o time, mas também a liga e o futebol nos Estados Unidos.

A frase do técnico do Inter Miami, o ex-volante argentino Javier Mascherano, não deixa dúvidas sobre quem é o protagonista da abertura da Copa do Mundo de Clubes, neste sábado (14), em Miami, entre os donos da casa e o Al-Ahly.