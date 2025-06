Com marca histórica de Mbappé, França vence Alemanha e leva o 3º lugar da Liga das Nações

A França venceu a Alemanha neste domingo (8), pela disputa do terceiro lugar da Liga das Nações da Europa. Mesmo jogando fora de casa, em Stturgart, na Alemanha, os Les Bleus garantiram a vitória com dois gols, um no final de cada etapa, fechando o 2 a 0 .

Aos nove minutos da segunda etapa, a Alemanha empatou com um gol do atacante Undav. Os franceses reclamaram de falta no lance anterior, numa dividida entre Füllkrug e Rabiot. O árbitro foi chamado novamente pelo VAR e assinalou a falta, anulando o empate alemão.

Com o fim do jogo se aproximando, a Alemanha partiu para o ataque. O técnico francês, Didier Deschamps, respondeu com as entradas dos pontas Doué e Olise. As substituições funcionaram. Aos 39 minutos do segundo tempo, num contra-ataque rápido, Mbappé chegou na cara do goleiro Ter Stegen e apenas rolou para Olise fechar o marcador.