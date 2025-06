Flamengo saiu atrás mas achou o empate com Wallace Yan. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Flamengo entrou tranquilo para seu último compromisso no Mundial de Clubes. Tranquilo até demais. Já classificado como líder do grupo, desperdiçou chances e levou susto no fim, mas buscou empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC, no encerramento do Grupo D da competição.

A partida pouco mudou a situação do Flamengo na competição. Isso porque os cariocas entraram em campo já classificados e com a primeira posição do grupo garantida. Bouanga marcou para os norte-americanos, e Wallace Yan empatou.

Nas oitavas de final, o adversário do Flamengo será o Bayern de Munique. A partida acontece em Miami, no domingo (29), às 17h. O Los Angeles FC já estava eliminado antes da partida.

Primeiro tempo com muitas bolas na trave

Já com a classificação e a primeira posição do Grupo D asseguradas, o técnico Filipe Luís poupou jogadores, especialmente aqueles pendurados com dois cartões amarelos. Gerson e Jorginho ficaram no banco, enquanto Everton, ex-Grêmio, e Evertton Araújo, foram para o jogo.

O jogo começou movimentado. Antes dos 15 minutos, foram três bolas na trave. Primeiro, o Flamengo, com Danilo, após cobrança de escanteio. A resposta veio com Delgado, que arriscou de longe, assustando o goleiro Rossi. Depois, foi a vez de Arrascaeta, do bico da grande área, quase abrir o placar.

O domínio do Flamengo, a partir das bolas na trave, passou a se consolidar. Com mais qualidade, ocupou o campo do adversário e cercou o Los Angeles. As bolas na área procuravam especialmente Pedro. Aos 30, antes da parada para a hidratação, mais uma bola no poste: o centroavante do Flamengo finalizou no travessão.

Aos 38, na primeira chegada com mais perigo, o Los Angeles até chegou ao gol, em jogada ensaiada. No entanto, o bandeirinha flagrou impedimento de Hollingshead na dividida com Rossi, na origem da jogada. O lance, portanto, foi anulado, e o placar foi zerado para o intervalo.

Gols na reta final

Wallace Yan marcou e empatou para o Flamengo. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Flamengo voltou em um ritmo parecido para a segunda etapa. Sem forçar muito mas, ainda assim, fazendo valer da qualidade técnica para chegar à frente. A primeira chance clara foi desperdiçada pelo excesso de generosidade de Luiz Araújo, que preferiu o passe para Pedro, que tinha condições piores, à finalização.

Até então com atuação apagada, Cebolinha quase marcou em contra-ataque rápido. Foram quatro contra três, em vantagem para o Flamengo. O ponta recebeu e, de chapa, bateu no ângulo do goleiro Lloris, que fez grande defesa.

E a sina da bola na trave se manteve. Dessa vez, foi com Arrascaeta. A bola sobrou para o uruguaio na entrada da área, e ele disparou firme, no travessão do goleiro do Los Angeles.

A punição para os cariocas veio já na reta final. O insinuante Bouanga foi acionado em velocidade, saiu cara a cara e deslocou com categoria o goleiro Rossi, anotando o gol já no fim.

Quando parecia que a zebra passearia, o garoto Wallace Yan mais uma vez decidiu. Ele marcou um lindo gol, já nos últimos minutos, para manter o Flamengo invicto no Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 3ª rodada do Grupo D - 24/06/2025

Flamengo (1)

Rossi; Varela, Leo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo (Jorginho), Allan e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Everton (Michael) e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Los Angeles FC (1)

Lloris; Long, Marlon (Smolyakov) e Segura; Palencia, Igor Jesus, Delgado (Amaya) e Holingshead; Bouanga, Dilrosun (Giroud) e David Martínez (Tillman). Técnico: Steven Cherundolo

GOLS: Bouanga (39/1ºT) e Wallace Yan (41/2°T)

CARTÕES AMARELOS: Igor Jesus e Delgado (Los Angeles)

ARBITRAGEM: Salman Ahmad Falahi, auxiliado por Ramzam Al-Naemi e Majid Al-Shammari (trio do Catar)

LOCAL: Camping World Stadium, em Orlando (FL)