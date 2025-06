Com gols de Sergio Ramos e Lautaro Martínez, Monterrey e Inter de Milão empatam pelo Mundial de Clubes

Equipes empataram em 1 a 1 pelo Grupo E. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atual vice-campeã da Champions League, a Inter de Milão empatou em 1 a 1 com o Monterrey, em jogo da primeira rodada do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (17), as equipes se enfrentaram no Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos.

Os mexicanos saíram na frente com um gol de cabeça de Sergio Ramos, após cobrança de escanteio. A Inter de Milão chegou ao empate com Lautaro Martínez, também em lance de bola parada. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo.

Na próxima rodada, o Monterrey enfrenta o River Plate, neste sábado (21), às 22h. Já a Inter de Milão encara o Urawa Red Diamonds, no mesmo dia, mas às 16h.

Craques deixam tudo igual na etapa inicial

Com mais posse de bola no primeiro tempo, a Inter de Milão comandou as ações ofensivas na maior parte do tempo. Os italianos tinham dificuldade de converter o domínio em chances de gol, tendo a primeira delas apenas aos 21 minutos.

Após troca de passes, Barella tabelou com Darmian. O meia entrou na área, deixou Guzmán no chão e devolveu para o ala, que finalizou por cima do gol.

O que os italianos não esperavam é que o Monterrey, que ainda não havia atacado, abriria o placar três minutos depois. Em jogada espanhola, Óliver Torres cobrou escanteio e Sergio Ramos cabeceou no canto de Sommer para fazer 1 a 0. Na área, ele superou a marcação dos zagueiros Acerbi e Bastoni.

Os italianos responderam aos 27 minutos. Carlos Augusto, que estava sendo bastante acionado, recebeu no lado esquerdo da área e cruzou para Esposito. O atacante italiano pegou de primeira, mas Andrada defendeu com as pernas.

A Inter de Milão seguiu com mais posse de bola e chegou ao gol de empate aos 41 minutos. Asllani cobrou falta na intermediária, Carlos Augusto, no lado direito, desviou para o centro da área e Lautaro Martínez empurrou para o fundo das redes: 1 a 1.

Nada de novo no segundo tempo

Na volta do intervalo, a Inter de Milão seguiu tendo maior posse de bola. Com 10 minutos, Bastoni recebeu no lado esquerdo, deu uma caneta em Chávez e cruzou na área. Barella chegou finalizando, mas a bola saiu por cima do gol.

O Monterrey, que teve a estreia do técnico Domènec Torrent, ex-Flamengo, respondeu com Sergio Canales em duas oportunidades de fora da área. Aos 15 minutos, ele finalizou para fora, sem muito perigo. Contudo, três minutos depois, acertou a trave em chute rasteiro.

Do lado italiano, Lautaro Martínez até chegou a marcar novamente, aos 22 minutos, mas estava em posição irregular. O gol foi anulado.

O atacante argentino voltou a criar boa chance, seis minutos depois. Na esquerda, Mkhitaryan recebeu e cruzou na área. Dimarco tentou chutar, mas acabou tocando para o lado. Lautaro Martínez, quase na marca do pênalti, dominou e chutou para fora.

Por mais que a Inter de Milão tenha mantido a pressão na parte final do confronto, não foi o suficiente para vencer o Monterrey, que soube conter os ataques. Os mexicanos ainda tiveram uma última chance, aos 47 minutos, mas Deossa finalizou para fora.

Mundial de Clubes - 1ª rodada do Grupo E - 17/06/2025

Monterrey (1)

Andrada; Medina, Sergio Ramos e Guzmán; Chávez (Aguirre, 13'/2°T), Rodríguez, Óliver Torres (Deossa, 12/2°T), Arteaga, Sergio Canales (Rojas, 43'/2°T); Ocampos (Cortizo, 43'/2°T) e Berterame (Ambríz, 32'/2°T). Técnico: Domènec Torrent.

Inter de Milão (1)

Sommer; Pavard (Luis Henrique, 13'/2°T), Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Asllani (Sučić, 24'/2°T) Mkhitaryan (Zalewski, 33'/2°T), Carlos Augusto (Dimarco, 24'/2°T); Esposito (Marcus Thuram, 13'/2°T) e Lautaro Martínez. Técnico: Chivu.

GOLS: Sergio Ramos (24'/1°T) e Lautaro Martínez (41'/1°T).

CARTÕES AMARELOS: Rodríguez (M); Asllani, Barella e Lautaro Martínez (I)

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio (BRA), auxiliado por Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA). VAR: Gustavo Tejara (URU).