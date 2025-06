Com gol relâmpago, Manchester City vence Wydad em estreia no Mundial de Clubes

Em ritmo de pré-temporada, o Manchester City foi pragmático na estreia pelo Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (18), o time de Pep Guardiola venceu o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os gols da vitória inglesa foram marcados por Foden e Doku.