Com gol nos acréscimos, Inter de Milão vence o Urawa Red Diamonds de virada no Mundial de Clubes

Lautaro Martínez fez o gol de empate da Inter de Milão, no segundo tempo. Buda Mendes / Getty Images via AFP

Foi no sufoco que a Inter de Milão buscou a primeira vitória no Mundial de Clubes. Neste sábado (21), os italianos venceram o Urawa Red Diamonds por 2 a 1, no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

No primeiro tempo, Watanabe abriu o placar para o time japonês. Contudo, no segundo tempo, Lautaro Martínez deixou tudo igual e Carboni virou a partida.

Na próxima rodada, nesta quarta-feira (25), a Inter de Milão encara o River Plate, às 22h. No mesmo horário, o Urawa Red Diamonds enfrenta o Monterrey.

Zebra surpreende na primeira etapa

Apesar do favoritismo, a atual vice-campeã da Champions League foi surpreendida logo no começo da primeira etapa. Aos 10 minutos, Kaneko recebeu no lado direito, partiu em direção à área, driblou Carlos Augusto e tocou para Watanabe, na entrada da área. O jogador bateu no canto esquerdo de Sommer, que não conseguiu defender: 1 a 0.

Na sequência, os italianos foram ao ataque em busca do gol do empate. A primeira chance mais clara foi aos 14 minutos, quando Carlos Augusto, quase na linha de fundo chutou forte, mas Nishikawa defendeu com os pés.

Quatro minutos depois, foi a vez da estrela do time, Lautaro Martínez, quase empatar. Após cruzamento na área, o jogador cabeceou forte e viu a bola explodir no travessão.

Nos minutos seguintes, o Urawa Red Diamonds soube se defender das investidas da Inter de Milão, que não voltou a levar perigo na primeira etapa.

A virada no apagar das luzes

Na segunda etapa, a Inter de Milão voltou com domínio das ações ofensivas, mas esbarrava na organização tática do time japonês, principalmente no setor defensivo. Sendo assim, os italianos passaram a explorar lançamentos e finalizações de fora da área.

A primeira chance veio aos 10 minutos, quando Barella lançou Dimarco, no lado esquerdo da área. O ala finalizou por cima do gol. Quatro minutos depois, Asllani tentou de longe, mas também viu a bola subir e ir para fora.

Aos 18 minutos, o meia teve nova chance e quase empatou o duelo. Em finalização de fora da área, a bola bateu em Gustafson, mudou a direção e saiu para fora, pelo lado esquerdo. Por pouco não pegou Nishikawa desprevenido, já que o goleiro caiu para o outro lado.

Em uma das tentativas da Inter de Milão, Luis Henrique perdeu a bola e cedeu contra-ataque ao Urawa Red Diamonds, aos 24 minutos. Watanabe teve a chance de ampliar, mas chutou por cima do gol.

Apenas três minutos depois os italianos tiveram, provavelmente, a melhor chance para igualar o marcador até aquele momento. Barella, no lado direito da área, tocou para Mkhitaryan, quase na marca do pênalti. O jogador chutou de perna esquerda para fora.

Depois de insistir, a Inter de Milão chegou ao tão esperado gol de empate. Aos 32 minutos, Barella cobrou escanteio e Lautaro Martínez virou uma "meia-bicicleta" na área e balançou as redes: 1 a 1.

Dez minutos depois, a Inter quase virou o duelo. Bastoni cruzou na área e Barella, na pequena área, cabeceou para fora. O gol da virada saiu apenas aos 47 minutos, quando, após um cruzamento na área, Carboni aproveitou a sobra e finalizou no canto. Placar final: 2 a 1 para os italianos.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo E — 21/06/2025

Inter de Milão (2)

Sommer; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Dimarco (Bastoni, 27'/2°T), Zalewski (Mkhitaryan, INT), Asllani (Carboni, 27'/2°T), Barella e Luis Henrique (Sučić, 40'/2°T); Esposito (Pio Esposito, INT) e Lautaro Martínez. Técnico: Chivu.

Urawa Red Diamonds (1)

Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Høibråten e Naganuma (Ogiwara, 42'/2°T); Yasui, Gustafson (Haraguchi, 42'/2°T), Kaneko (Sekine, 20'/2°T), Matheus Sávio (Matsumoto, 34'/2°T) e Watanabe; Matsuo (Thiago Santana, 34'/2°T). Técnico: Maciej Skorża.