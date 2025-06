Com gol de Messi, Inter Miami vence Porto (2-1) de virada na Copa de Clubes

Lionel Messi mais uma vez mostrou sua genialidade e levou o Inter Miami a uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Porto nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes, se mantendo firme na luta por uma vaga nas oitavas de final.

Os portugueses abriram o placar no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, logo aos 8 minutos, numa cobrança de pênalti do espanhol Samu.

No início do segundo tempo, o venezuelano Telasco Segovia disparou um bomba para o fundo da rede após uma bela jogada (47').

E sete minutos depois, o astro argentino cobrou uma falta no ângulo do goleiro Claudio Ramos,

Diferente da estreia sem gols contra o Al Ahly, o time da Flórida desta vez mostrou um futebol bem melhor com um time que contou com a volta do espanhol Jordi Alba.

Com este resultado, o Inter Messi divide a liderança do Grupo A com o Palmeiras, ambos com quatro pontos, embora o time brasileiro tenha vantagem no saldo de gols.

Os dois time se enfrentam na segunda-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Já o Porto vai precisar vencer o Al Ahly em Nova Jersey.

- Pênalti logo no início -

O jogo foi dinâmico, com o Inter Miami impulsionado pela genialidade de Messi, pelas explosões de Suárez e por um meio-campo forte com Segovia, Busquets e Cremaschi.

Os Dragões pressionaram e conseguiram montar ataques, com contribuição notável de Samu, autor do gol.

O time americano jogava bem, bloqueando os avanços, até que uma falta de Allen em João Mario resultou num pênalti após uma revisão do VAR.

Assim, o espanhol Samu abriu o placar aos 8 minutos, apesar do goleiro Ustari ter adivinhado o canto.

À beira do campo, o técnico Javier Mascherano protestou intensamente contra a decisão do árbitro chileno Cristian Garay.

Psicologicamente abalado, o time da Flórida demorou a se reconectar ao jogo.

Cremaschi e Allende, criavam espaços para Messi. Aos 16 minutos o craque fez uma ótima jogada, tocando a bola para Suárez, mas o goleiro Claudio Ramos estava atento e defendeu o chute de 'El Pistolero' com o peito.

Do outro lado, Samu, que havia convertido o pênalti, tentava jogadas individuais com pouco sucesso, embora conseguisse diminuir o ritmo do jogo.

O time de Mascherano, por sua vez, levava perigo com o meia venezuelano Telasco Segovia.

Aos 34 minutos, Suárez também mostrou categoria ao se livrar de três marcadores e tocar para Cremaschi, que chutou fraco.

- Pressão portuguesa -

Os portugueses queriam mais. Aos 38 minutos, Marcano cruzou para Samu, que tocou de calcanhar para Moura. Ele concluiu com o goleiro batido, mas o zagueiro Falcón tirou em cima da linha.

Aos 42 minutos, Samu avançou em velocidade, se livrando de Ian Fray mas Ustari foi preciso para defender o chute.

Um minuto depois, uma bomba de Varela acertou a trave e a bola ficou solta atrás da cabeça de Ustari. Mais uma vez o Inter Miami evitava o segundo gol.

- Golaço de Messi -

Após o intervalo, o time americano voltou com força total.

Uma triangulação desde o meio de campo entre Busquets, Allende e Chelo Weigandt terminou com um cruzamento para o venezuelano Segovia, que soltou a bomba, empatando o jogo.

E, no desespero, os portugueses cometeram uma falta perto da área: um verdadeiro presente para Messi.

'La Pulga' cobrou com maestria por cima da barreira e direto no ângulo, como em seus melhores dias.

Os Dragões conseguiram criar perigo pelo lado de Allen, que foi substituído por Jordi Alba, recuperado de uma lesão e recebendo instruções de Messi.

Eustáquio, que havia acabado de entrar, e Samu lutaram até o fim, enquanto o brasileiro William Gomes também obrigou Ustari a fazer defesas.

Mas a vitória ficou com o Inter Miami, que graças em grande parte à genialidade de Messi, ficou mais perto do sonho de avançar às oitavas de final.