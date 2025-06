Com dupla do Grêmio relacionada, Paraguai vence o Uruguai nas Eliminatórias

Arrascaeta, do Flamengo, foi titular e esteve em campo até os minutos finais. Daniel Duarte / AFP

O Paraguai venceu o Uruguai por 2 a 0, nesta quinta (5), no Defensores del Chaco, em Assunção, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o resultado, os donos da casa estão na terceira posição, mais próximos da vaga para o Mundial. Já os uruguaios caíram para o quinto lugar, ainda na zona de classificação.

Quanto à dupla gremista, apenas Villasanti participou da partida. Ele entrou aos 23 minutos da segunda etapa. Cristian Olivera permaneceu no banco de reservas.

O jogo

Invicta em casa nas Eliminatórias, a seleção paraguaia fez valer o apoio do torcedor logo no começo da partida. Aos 12 minutos, após boa troca de passes, Enciso, no lado direito, cruzou na área. Ugarte tentou afastar, mas acabou desviando para atrás. Galarza, livre, cabeceou no canto e fez 1 a 0.

O meia ainda voltou a levar perigo aos 24 minutos em chute de fora da área. Mele espalmou para fora. Nos acréscimos da primeira etapa, Alderete chegou a ampliar, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento.

No segundo tempo, o Uruguai até melhorou no jogo, mas levou pouco perigo ao gol de Gatito Fernández. Já o Paraguai soube administrar o resultado e buscou ampliar o marcador.

Aos 33 minutos, Gustavo Gómez cabeceou na área e acertou o travessão. No lance seguinte, os visitantes trocavam passes entre os defensores até que Ronald Araujo perdeu o controle da bola e derrubou Enciso na área: pênalti marcado. O próprio meia bateu e confirmou a vitória por 2 a 0.

A dupla gremista

Villasanti entrou em campo na segunda etapa, aos 23 minutos, no lugar de Galarza, autor do primeiro gol. O jogador do Grêmio chegou a cometer duas faltas nos primeiros cinco minutos em campo. Na sequência, ajudou no controle de bola no meio de campo. Em 27 minutos em campo, foi mais discreto.