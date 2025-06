Com dois gols de falta, Grêmio vence Gre-Nal pelo Brasileirão sub-17

Deu Grêmio no Gre-Nal da 5ª rodada do Brasileirão sub-17, nesta terça-feira (10). Jogando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, diante de sua torcida o Tricolor bateu o Inter por 2 a 1, com dois gols de falta.

João Borne e Roger marcaram para o time gremista. Fabrício Prado descontou para o Colorado nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Grêmio chega a nove pontos e entra no G-8, que dá vaga às quartas de final do torneio.

Já o Inter permanece na 17ª posição, com três pontos, com quatro derrotas e apenas uma vitória — ainda pode perder posições nesta quarta (11), caso Cuiabá ou América-MG vençam suas partidas.

O jogo

O Grêmio foi melhor no clássico, especialmente na etapa inicial. Seu início ofensivo deu resultado. Aos 12 minutos, em cobrança de falta, João Borne encheu o pé e marcou um golaço, abrindo o placar para a equipe gremista.

Atrás no placar, o Inter até tentou uma reação, mas desperdiçou as poucas oportunidades que conseguiu criar.

Mostrando um bom jogo coletivo, o Grêmio esteve mais perto de balançar as redes do que o Colorado. E assim foi: no último lance do primeiro tempo, uma nova falta, praticamente no mesmo lugar da que gerou o primeiro gol. Desta vez, Roger, um dos melhores em campo, foi para a cobrança e ampliou.

Na etapa final, o Inter foi mais ofensivo, mas ainda sem efetividade. O Grêmio passou a jogar no contra-ataque, administrando o resultado.

Susto e ambulâncias em campo

Aos nove minutos do segundo tempo, um susto daqueles. Os jogadores do Inter Gabriel Silveira, que tinha entrado no intervalo, e Richard, chocaram-se de cabeça e ficaram caídos no gramado.

O atendimento médico entrou em campo e pediu auxilio de duas ambulâncias.

Apesar de sentirem muita dor, seguiram conscientes. Porém, pelo protocolo de concussão, foram substituídos.

Quase o empate

O Colorado só descontou nos acréscimos, com Fabrício Prado, aos 47 sem chance para o goleiro Vitão.

Dali em diante, pavor para a defesa gremista: o Inter insistiu e teve pelo menos três chances de empatar, já que o jogo só terminou aos 62 minutos do segundo tempo.

Quando os atacantes do Inter não desperdiçavam, Vitão salvava o Tricolor. E assim foi até o fim, com time gremista se segurando. Resultado final: 2 a 1 para o Grêmio.

Reencontro

A gurizada de Grêmio e Inter se reencontrará ainda nesta semana. Na próxima sexta-feira (13), às 19h, novamente em Eldorado do Sul, as equipes se enfrentam pela ida da semifinal do Gauchão sub-17.

A volta está marcada para o próximo dia 21, em Alvorada. Quem passar encara Juventude ou Esportivo na final.

Brasileirão sub-17 — 5ª rodada — 10/6/2025

Grêmio (2)

Vitão; Vitor Ramon, David Brendo, Richard e Danilo (Calai, 52'/2ºT); Yuri Canno, Benjamin (George, 52'/2ºT) , John (Alexsander, 44'/2ºT); João Borne (Arilson, 52'/2ºT), João Gabriel (Lucca, 29/2ºT) e Roger (Lucas Barros, 44'/2ºT). Técnico: Fernando Garcia

Inter (1)

Lucas Gabriel; Davi David (Nicolas Jurado, INT), Edson, Richard (Tiago Zawalski, 19'/2ºT) e Alisson; Pedro Barra, Gabriel Vinicius e Bruno Barbosa (Gabriel Silveira, INT; Ryan Norato 19'2ºT); Pedro Santos (Kauã Cavalcanti, 25'/2ºT), Carlinhos e Victor Hugo (Fabrício Prado, 25'/2ºT). Técnico: Eder Moraes.

LOCAL: CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul

Produção: Leo Bender

