Com chuva, vento e regata adiada, brasileiros seguem entre os 15 primeiros do Mundial de vela da classe 470

Mau tempo prejudicou o segundo dia do Mundial. Szymon Sikora / Int 470 Class

O segundo dia do Campeonato Mundial de vela da classe 470, disputado na Baía de Gdansk, na cidade de Gdynia, na Polônia, foi marcado por chuva e um forte vento, que obrigou os organizadores a cancelarem a quarta regata da competição.

Por conta do mau tempo, apenas uma prova foi realizada, a de número três, que foi vencida pelos alemães Malte Winkel e Paula Schüte, que agora estão em 11º lugar.

Brasileiros

Os dois barcos brasileiros conseguiram bons resultados e estão entre os 15 melhores.

A dupla Juliana Duque e Rafael Martins, do Yacht Clube da Bahia, terminou a regata do dia na oitava colocação e estão na 14ª posição. No primeiro dia, eles ficaram em nono e quinto, respectivamente.

Já a gaúcha Ana Barbachan (Clube dos Jangadeiros) e o carioca Henrique Haddad (Iate Clube do Rio de Janeiro) terminaram a terceira etapa em 11º e ocupam o 15º lugar na classificação geral. Eles foram 10º e quarto, no dia de abertura do campeonato.

Liderança francesa

Os líderes são os franceses Matisse Pacaud e Lucie De Gennes, que venceram as duas primeiras regatas, mas que nas condições adversas desta terça-feira (10) ficaram em 10º. Porém, como o pior resultado será descartado, eles mantiveram o primeiro lugar, com dois pontos perdidos.