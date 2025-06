Com atacante do Grêmio em campo, Chile perde para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa

Julián Álvarez marcou o único gol da partida. Rodrigo ARANGUA / AFP

Única da América do Sul já classificada à Copa do Mundo de 2026, a Argentina bateu o Chile por 1 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira (10), pela 15ª rodada das Eliminatórias do Mundial. O gol da partida foi marcado por Julián Álvarez, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Retorno de Messi

O duelo marcou a volta de Messi a seleção argentina. O craque ainda não havia atuado por seu país neste ano. Sua última partida pela equipe nacional havia sido em novembro de 2024, contra o Peru, na vitória por 1 a 0, na Bombonera.

Depois que entrou em campo, aos 11 do segundo tempo, praticamente todas as jogadas da Argentina passaram pelos seus pés. Ele teve duas grandes oportunidades para ampliar o placar, uma em falta e outra em bela tabela com Álvarez, mas não marcou,

E Aravena?

Atacante do Grêmio, Aravena entrou em campo pela seleção chilena aos 12 da etapa final. Mesmo que sua equipe tenha buscando incisivamente o empate, teve atuação discreta e sem grandes chances na partida.

Situação na tabela

Com o resultado, a Argentina dispara na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 34 pontos. Já garantidos no Mundial, os hermanos voltam a campo contra a Colômbia, na terça (10).

Já os chilenos, lanterna, não têm mais chance matemáticas de ir a Copa de 2026. Na próxima terça, encaram a Bolívia, fora de casa.