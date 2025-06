'Com a cabeça que eu tenho hoje, teria ganhado a Bola de Ouro', acredita Adriano Imperador

Idolatrado pelos torcedores da Inter de Milão até hoje e com enorme prestígio entre os flamenguistas por honrar as cores do clube de coração, Adriano Imperador se destacou nos gramados mundiais pelo futebol explosivo e pela artilharia, sobretudo em seus fortes chutes de pé esquerdo. Mas chamou atenção, também, pelos problemas extracampo que, segundo ele, lhe custaram ser eleito o melhor do mundo.